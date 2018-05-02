Матч завершен
Ротор
Волгоград
Абазов 13
0:2
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Соболев 25
ФНЛ, 36 тур

ФНЛ,

36 тур

Россия
2 мая 2018, 17:00 МСК
2.05.2018, 17:00 МСК
среда
Составы
Ротор
мин
-
Коротаев
Александр Коротаев
90
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
90
Крылья Советов
мин
-
Кленкин
Данил Кленкин
90
-
Абазов
Руслан Абазов
13'
13'
90
-
Мияилович
Срджан Мияилович
90
-
Соболев
Александр Соболев
25'
25'
90