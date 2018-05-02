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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ротор
Волгоград
Абазов 13
0:2
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Соболев 25
ФНЛ, 36 тур
ФНЛ,
36 тур
Россия
2 мая 2018, 17:00 МСК
2.05.2018, 17:00 МСК
среда
Составы
Ротор
мин
-
Коротаев
Александр Коротаев
90
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
90
Крылья Советов
мин
-
Кленкин
Данил Кленкин
90
-
Абазов
Руслан Абазов
13'
13'
90
-
Мияилович
Срджан Мияилович
90
-
Соболев
Александр Соболев
25'
25'
90