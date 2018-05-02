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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Луч
Владивосток
Гелоян 24
Гелоян 40
2:2
Матч завершен
Авангард
Курск
Альшин 21
Акбашев 52
ФНЛ, 36 тур
ФНЛ,
36 тур
Россия
2 мая 2018, 9:00 МСК
2.05.2018, 9:00 МСК
среда
Составы
Луч
мин
-
Гелоян
Ишхан Гелоян
24'
40'
24', 40'
90
Авангард
мин
-
Акбашев
Роман Акбашев
52'
52'
90
-
Альшин
Ильнур Альшин
21'
21'
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90