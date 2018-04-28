Матч завершен
Сочи
Сочи
1:1
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Игнатович 88
ФНЛ, 35 тур

ФНЛ,

35 тур

Россия
28 апр. 2018, 14:00 МСК
28.04.2018, 14:00 МСК
суббота
Составы
Тамбов
мин
-
Игнатович
Павел Игнатович
88'
88'
90
-
Рыбин
Алексей Рыбин
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Кашчелан
Младен Кашчелан
90