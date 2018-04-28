Матч завершен
Волгарь
Астрахань
0:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 35 тур

ФНЛ,

35 тур

Россия
28 апр. 2018, 17:30 МСК
28.04.2018, 17:30 МСК
суббота
Составы
Волгарь
мин
-
Газзаев
Руслан Газзаев
90