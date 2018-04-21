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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ротор
Волгоград
Аппаев 37
Султонов 45
Сысуев 49
Горбанец 83
4:2
Матч завершен
Луч
Владивосток
Маляка 89
ФНЛ, 34 тур
ФНЛ,
34 тур
Россия
21 апр. 2018, 17:00 МСК
21.04.2018, 17:00 МСК
суббота
Составы
Ротор
мин
-
Горбанец
Андрей Горбанец
83'
83'
90
-
Султонов
Мухаммад Султонов
45'
45'
90
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
37'
37'
90
-
Сысуев
Владислав Сысуев
49'
49'
90
Луч
мин
-
Маляка
Дмитрий Маляка
89'
89'
90