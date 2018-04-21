Матч завершен
Балтика
Калининград
0:0
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
21 апр. 2018, 21:00 МСК
21.04.2018, 21:00 МСК
суббота
Составы
Балтика
мин
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
-
Свежов
Виктор Свежов
90
-
Шахов
Виталий Шахов
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Себай
Сенин Себай
90
Химки
мин
-
Веркашанский
Сергей Веркашанский
90
-
Машуков
Ислам Машуков
90