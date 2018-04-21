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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Балтика
Калининград
0:0
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 34 тур
ФНЛ,
34 тур
Россия
21 апр. 2018, 21:00 МСК
21.04.2018, 21:00 МСК
суббота
Составы
Балтика
мин
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
-
Свежов
Виктор Свежов
90
-
Шахов
Виталий Шахов
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Себай
Сенин Себай
90
Химки
мин
-
Веркашанский
Сергей Веркашанский
90
-
Машуков
Ислам Машуков
90