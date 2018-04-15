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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Волгарь
Астрахань
1:2
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Мурнин 42
Шляков 71
ФНЛ, 33 тур
ФНЛ,
33 тур
Россия
15 апр. 2018, 16:00 МСК
15.04.2018, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Тамбов
мин
-
Игнатович
Павел Игнатович
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
42'
42'
90
-
Шляков
Евгений Шляков
71'
71'
90
-
Дутов
Александр Дутов
90