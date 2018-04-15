Матч завершен
Волгарь
Астрахань
1:2
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Мурнин 42
Шляков 71
ФНЛ, 33 тур

ФНЛ,

33 тур

Россия
15 апр. 2018, 16:00 МСК
15.04.2018, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Тамбов
мин
-
Игнатович
Павел Игнатович
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
42'
42'
90
-
Шляков
Евгений Шляков
71'
71'
90
-
Дутов
Александр Дутов
90