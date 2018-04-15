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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Авангард
Курск
0:0
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
ФНЛ, 33 тур
ФНЛ,
33 тур
Россия
15 апр. 2018, 15:30 МСК
15.04.2018, 15:30 МСК
воскресенье
Составы
Авангард
мин
-
Болов
Руслан Болов
90
Тюмень
мин
-
Чудин
Иван Чудин
90