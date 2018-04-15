Матч завершен
Авангард
Курск
0:0
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
ФНЛ, 33 тур

ФНЛ,

33 тур

Россия
15 апр. 2018, 15:30 МСК
15.04.2018, 15:30 МСК
воскресенье
Составы
Авангард
мин
-
Болов
Руслан Болов
90
Тюмень
мин
-
Чудин
Иван Чудин
90