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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тюмень
Тюмень
Юсупов 4
1:1
Матч завершен
Сочи
Сочи
Киреенко 89
ФНЛ, 32 тур
ФНЛ,
32 тур
Россия
11 апр. 2018, 17:00 МСК
11.04.2018, 17:00 МСК
среда
Составы
Тюмень
мин
-
Юсупов
Артём Юсупов
4'
4'
90
Сочи
мин
-
Барсов
Максим Барсов
90
-
Киреенко
Павел Киреенко
89'
89'
90