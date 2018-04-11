Матч завершен
Тюмень
Тюмень
Юсупов 4
1:1
Матч завершен
Сочи
Сочи
Киреенко 89
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
11 апр. 2018, 17:00 МСК
11.04.2018, 17:00 МСК
среда
Составы
Тюмень
мин
-
Юсупов
Артём Юсупов
4'
4'
90
Сочи
мин
-
Барсов
Максим Барсов
90
-
Киреенко
Павел Киреенко
89'
89'
90