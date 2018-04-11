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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Шляков 65
Бирюков 90
2:0
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 32 тур
ФНЛ,
32 тур
Россия
11 апр. 2018, 18:30 МСК
11.04.2018, 18:30 МСК
среда
Составы
Тамбов
мин
-
Шляков
Евгений Шляков
65'
65'
90
-
Горбатюк
Александр Горбатюк
90
-
Бирюков
Михаил Бирюков
90'
90'
90
Химки
мин
-
Радченко
Александр Радченко
90
-
Машуков
Ислам Машуков
90