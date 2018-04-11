Матч завершен
Ротор
Волгоград
Султонов 90
1:1
Матч завершен
Авангард
Курск
Киреев 52
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
11 апр. 2018, 19:00 МСК
11.04.2018, 19:00 МСК
среда
Составы
Ротор
мин
-
Абазов
Руслан Абазов
90
-
Султонов
Мухаммад Султонов
90'
90'
90
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
90
Авангард
мин
-
Киреев
Игорь Киреев
52'
52'
90
-
Болов
Руслан Болов
90
-
Митасов
Артем Митасов
90
-
Коробов
Дмитрий Коробов
90