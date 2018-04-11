Матч завершен
Балтика
Калининград
Себай 76
1:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
11 апр. 2018, 21:00 МСК
11.04.2018, 21:00 МСК
среда
Составы
Балтика
мин
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Шахов
Виталий Шахов
90
-
Себай
Сенин Себай
76'
76'
90
Крылья Советов
мин
-
Корниленко
Сергей Корниленко
90