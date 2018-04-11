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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Балтика
Калининград
Себай 76
1:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
ФНЛ, 32 тур
ФНЛ,
32 тур
Россия
11 апр. 2018, 21:00 МСК
11.04.2018, 21:00 МСК
среда
Составы
Балтика
мин
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Шахов
Виталий Шахов
90
-
Себай
Сенин Себай
76'
76'
90
Крылья Советов
мин
-
Корниленко
Сергей Корниленко
90