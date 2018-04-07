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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Авангард
Курск
0:0
Матч завершен
Сочи
Сочи
ФНЛ, 31 тур
ФНЛ,
31 тур
Россия
7 апр. 2018, 15:30 МСК
7.04.2018, 15:30 МСК
суббота
Составы
Сочи
мин
-
Юрганов
Игорь Юрганов
90