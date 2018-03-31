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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тюмень
Тюмень
Лаук 35
Лаук 60
Чуканов 76
3:1
Матч завершен
Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 30 тур
ФНЛ,
30 тур
Россия
31 марта 2018, 14:00 МСК
31.03.2018, 14:00 МСК
суббота
Составы
Тюмень
мин
-
Ставпец
Александр Ставпец
90
-
Лаук
Максим Лаук
35'
60'
35', 60'
90
-
Чуканов
Андреа Чуканов
76'
76'
90
-
Маслов
Павел Маслов
90