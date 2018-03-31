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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тамбов
Тамбов
0:2
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Соболев 16
Ятченко 54
ФНЛ, 30 тур
ФНЛ,
30 тур
Россия
31 марта 2018, 15:00 МСК
31.03.2018, 15:00 МСК
суббота
Составы
Тамбов
мин
-
Гультяев
Илья Гультяев
90
-
Чернышов
Олег Чернышов
90
-
Кашчелан
Младен Кашчелан
90
Крылья Советов
мин
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
54'
54'
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Кулик
Владислав Кулик
90
-
Корниленко
Сергей Корниленко
90
-
Конюхов
Евгений Конюхов
90
-
Надсон
Надсон
90
-
Соболев
Александр Соболев
16'
16'
90