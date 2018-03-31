Матч завершен
Луч
Владивосток
0:0
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
31 марта 2018, 8:00 МСК
31.03.2018, 8:00 МСК
суббота
Составы
Балтика
мин
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
-
Каленкович
Виталий Каленкович
90