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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Луч
Владивосток
0:0
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 30 тур
ФНЛ,
30 тур
Россия
31 марта 2018, 8:00 МСК
31.03.2018, 8:00 МСК
суббота
Составы
Балтика
мин
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
-
Каленкович
Виталий Каленкович
90