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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Химки
Химки
1:0
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
ФНЛ, 29 тур
ФНЛ,
29 тур
Россия
24 марта 2018, 15:00 МСК
24.03.2018, 15:00 МСК
суббота
Составы
Химки
мин
-
Машуков
Ислам Машуков
90
Тюмень
мин
-
Кузнецов
Андрей Кузнецов
90