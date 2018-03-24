Матч завершен
Волгарь
Астрахань
0:0
Матч завершен
Сочи
Сочи
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
24 марта 2018, 15:00 МСК
24.03.2018, 15:00 МСК
суббота
Составы
Волгарь
мин
-
Болонин
Александр Болонин
90
-
Букия
Темури Букия
90
Сочи
мин
-
Цвейба
Сандро Цвейба
90