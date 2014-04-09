Торпедо
мин
-
Князев
Иван Князев
90
-
Конюхов
Евгений Конюхов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Айдов
Дмитрий Айдов
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
85
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Власов
Олег Власов
90
-
Салугин
Александр Салугин
39'
81'
86
Запасные
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Будаков
Александр Будаков
-
Большаков
Денис Большаков
-
Мирзов
Резиуан Мирзов
-
Бурченко
Максим Бурченко
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
-
Дворнекович
Матия Дворнекович
Луч
мин
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Бендзь
Сергей Бендзь
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
84
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
70
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Клопков
Денис Клопков
78
-
Кацаев
Адлан Кацаев
90
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
90
Запасные
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
-
Селищев
Денис Селищев
-
Штанько
Артем Штанько
-
Соловей
Михаил Соловей
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
-
Романенко
Владимир Романенко
-
Бураев
Ацамаз Бураев