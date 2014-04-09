СКА-Хабаровск
мин
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Удалый
Игорь Удалый
37'
90
-
Гогуа
Гогита Гогуа
90
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Цораев
Давид Цораев
90
-
Де Карвалью
Натан Соарес Де Карвалью
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
11
-
Никифоров
Владислав Никифоров
41'
90
Запасные
-
Аладашвили
Кахабер Аладашвили
-
Камболов
Заурбек Камболов
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Киселев
Антон Киселев
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Цвейба
Сандро Цвейба
-
Машуков
Ислам Машуков
Уфа
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Грачев
Дмитрий Грачев
90
-
Киреев
Андрей Киреев
4'
90
-
Тишкин
Максим Тишкин
66
-
Килин
Антон Килин
46
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Нагибин
Иван Нагибин
90
-
Гаракоев
Сейт-Даут Гаракоев
76
-
Голубов
Дмитрий Голубов
29'
59
Запасные
-
Леонов
Артем Леонов
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Жиляев
Николай Жиляев
-
Валикаев
Артур Валикаев
-
Семакин
Максим Семакин
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
-
Заболотный
Антон Заболотный