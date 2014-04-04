Луч
мин
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Бендзь
Сергей Бендзь
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Соловей
Михаил Соловей
46
-
Клопков
Денис Клопков
42'
90
-
Кацаев
Адлан Кацаев
90
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
86
-
Корян
Руслан Корян
5'
27
Запасные
-
Селищев
Денис Селищев
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
-
Гаджибеков
Альберт Гаджибеков
-
Штанько
Артем Штанько
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
-
Романенко
Владимир Романенко
-
Бураев
Ацамаз Бураев
Ротор
мин
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Устинов
Виталий Устинов
90
-
Тен
Петр Тен
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Пугин
Алексей Пугин
90
-
Михеев
Андрей Михеев
46
-
Яковлев
Максим Яковлев
89
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
64
Запасные
-
Книга
Денис Книга
-
Меркулов
Михаил Меркулов
-
Байрамян
Хорен Байрамян
-
Зинин
Илья Зинин
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
Рылов
Артур Рылов
-
Мязин
Андрей Мязин