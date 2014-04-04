Балтика
мин
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Каленкович
Виталий Каленкович
46
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
76
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Скавыш
Максим Скавыш
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
-
Алексеев
Алексей Алексеев
-
Запрудских
Виталий Запрудских
-
Колинько
Александр Колинько
-
Плопа
Максим Плопа
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
-
Гацко
Андрей Гацко
-
Минченков
Александр Минченков
Торпедо
мин
-
Князев
Иван Князев
90
-
Конюхов
Евгений Конюхов
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
64
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Айдов
Дмитрий Айдов
90
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Власов
Олег Власов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Шевченко
Игорь Шевченко
90
-
Салугин
Александр Салугин
79
Запасные
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Будаков
Александр Будаков
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
-
Мирзов
Резиуан Мирзов
-
Свежов
Виктор Свежов
-
Бурченко
Максим Бурченко
-
Бояринцев
Денис Бояринцев