Нефтехимик
мин
-
Уридия
Мераби Уридия
70
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
90
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Камеш
Владимирс Камеш
77
-
Григорян
Роман Григорян
84
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Платика
Михаил Платика
90
-
Михалев
Илья Михалев
35'
71
Запасные
-
Пискунов
Антон Пискунов
-
Косянчук
Роман Косянчук
-
Чала
Вальтер Чала
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Дзахов
Давид Дзахов
-
Умарбаев
Парвизджон Умарбаев
-
Отставнов
Дмитрий Отставнов
Сочи
мин
-
Андреев
Максим Андреев
90
-
Помогаев
Семен Помогаев
46
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
90
-
Идову
Брайан Идову
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
84
-
Егоров
Сергей Егоров
46
-
Матяш
Станислав Матяш
90
-
Бирюков
Михаил Бирюков
90
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
90
Запасные
-
Сысоев
Виктор Сысоев
-
Есин
Владимир Есин
-
Мельник
Иван Мельник
-
Вихров
Денис Вихров
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
-
Акимов
Дмитрий Акимов