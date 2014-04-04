Уфа
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Кичин
Валерий Кичин
58
-
Грачев
Дмитрий Грачев
90
-
Киреев
Андрей Киреев
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Жиляев
Николай Жиляев
27
-
Килин
Антон Килин
55
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Нагибин
Иван Нагибин
90
-
Гаракоев
Сейт-Даут Гаракоев
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
77
Запасные
-
Леонов
Артем Леонов
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Василенко
Александр Василенко
-
Валикаев
Артур Валикаев
-
Семакин
Максим Семакин
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
-
Заболотный
Антон Заболотный
Енисей
мин
-
Адамс
Лайонел Адамс
90
-
Бородин
Сергей Бородин
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Харитонов
Александр Харитонов
90
-
Иванов
Егор Иванов
76
-
Рашевский
Сергей Рашевский
90
-
Чадов
Вячеслав Чадов
90
-
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
82
Запасные
-
Полюткин
Антон Полюткин
-
Плотников
Александр Плотников
-
Лебамба
Станислав Лебамба
-
Маляка
Дмитрий Маляка
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
-
Алиев
Азер Алиев
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский