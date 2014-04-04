Шинник
мин
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Ндри
Алли Ндри
46
-
Стешин
Евгений Стешин
90
-
Кподо
Эдвард Кподо
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
65
-
Зотов
Александр Зотов
90
-
Щадин
Артем Щадин
84
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Малоян
Артур Малоян
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
Запасные
-
Алещенко
Богдан Алещенко
-
Родионов
Леонид Родионов
-
Малышев
Александр Малышев
-
Катынсус
Валерий Катынсус
-
Ятченко
Евгений Ятченко
-
Деобальд
Павел Деобальд
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
Оренбург
мин
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Афонин
Вадим Афонин
90
-
Бреев
Сергей Бреев
81
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Коронов
Игорь Коронов
69
-
Кобялко
Антон Кобялко
74
Запасные
-
Чванов
Дмитрий Чванов
-
Васиев
Фарход Васиев
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
-
Шогенов
Марат Шогенов
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Хазов
Антон Хазов
-
Барсов
Максим Барсов