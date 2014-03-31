Ротор
мин
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
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Ламанж
Абдель Ламанж
90
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Гузь
Дмитрий Гузь
90
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Устинов
Виталий Устинов
70
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Тен
Петр Тен
90
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Войдель
Роман Войдель
90
-
Пугин
Алексей Пугин
81'
90
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Михеев
Андрей Михеев
54
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Яковлев
Максим Яковлев
70
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Фомин
Семен Фомин
90
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Аппаев
Хызыр Аппаев
90
Запасные
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Книга
Денис Книга
-
Меркулов
Михаил Меркулов
-
Малыгин
Александр Малыгин
-
Байрамян
Хорен Байрамян
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
Рылов
Артур Рылов
-
Мязин
Андрей Мязин
Балтика
мин
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Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Рытов
Михаил Рытов
90
-
Каленкович
Виталий Каленкович
42'
85
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Скавыш
Максим Скавыш
67
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
79
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
64'
90
Запасные
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Алексеев
Алексей Алексеев
-
Запрудских
Виталий Запрудских
-
Колинько
Александр Колинько
-
Плопа
Максим Плопа
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Гацко
Андрей Гацко
-
Минченков
Александр Минченков