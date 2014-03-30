СКА-Хабаровск
мин
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Гогуа
Гогита Гогуа
85
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Цораев
Давид Цораев
76
-
Дудиев
Аслан Дудиев
90
-
Де Карвалью
Натан Соарес Де Карвалью
32'
70
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
15'
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
56'
79
Запасные
-
Аладашвили
Кахабер Аладашвили
-
Киселев
Антон Киселев
-
Козорез
Антон Козорез
-
Зураев
Эльбрус Зураев
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Цвейба
Сандро Цвейба
-
Машуков
Ислам Машуков
Шинник
мин
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
46
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Кподо
Эдвард Кподо
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
67
-
Зотов
Александр Зотов
90
-
Щадин
Артем Щадин
90
-
Корытько
Владимир Корытько
46
-
Малоян
Артур Малоян
85
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
90
Запасные
-
Алещенко
Богдан Алещенко
-
Родионов
Леонид Родионов
-
Малышев
Александр Малышев
-
Ндри
Алли Ндри
-
Стешин
Евгений Стешин
-
Белоусов
Сергей Белоусов