Мордовия
мин
-
Маркин
Михаил Маркин
90
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Божович
Владимир Божович
90
-
Перендиа
Милан Перендиа
90
-
Хубутия
Акакий Хубутия
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
49'
68
-
Пазин
Андрей Пазин
46
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Иванов
Алексей Иванов
90
-
Самодин
Сергей Самодин
90
-
Луценко
Евгений Луценко
19'
90
Запасные
-
Терентьев
Максим Терентьев
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Будников
Максим Будников
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
-
Шитов
Игорь Шитов
-
Рогов
Максим Рогов
-
Ваганов
Сергей Ваганов
Нефтехимик
мин
-
Уридия
Мераби Уридия
9'
86
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Зайцев
Николай Зайцев
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Джалилов
Алишер Джалилов
55
-
Григорян
Роман Григорян
26'
90
-
Камеш
Владимирс Камеш
90
-
Платика
Михаил Платика
89
-
Михалев
Илья Михалев
78
Запасные
-
Пискунов
Антон Пискунов
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Гультяев
Илья Гультяев
-
Гриднев
Даниил Гриднев
-
Умарбаев
Парвизджон Умарбаев
-
Отставнов
Дмитрий Отставнов