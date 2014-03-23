Луч
мин
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Бендзь
Сергей Бендзь
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
76
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Кацаев
Адлан Кацаев
66
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
41'
44
-
Корян
Руслан Корян
85
Запасные
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
-
Селищев
Денис Селищев
-
Штанько
Артем Штанько
-
Соловей
Михаил Соловей
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
-
Романенко
Владимир Романенко
-
Бураев
Ацамаз Бураев
Спартак-Нальчик
мин
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Султонов
Мухаммад Султонов
90
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Суслов
Кирилл Суслов
59
-
Джикия
Георгий Джикия
90
-
Зинович
Дмитрий Зинович
90
-
Киреев
Игорь Киреев
86
-
Чуперка
Валерий Чуперка
90
-
Шаваев
Алихан Шаваев
90
-
Рябокобыленко
Артур Рябокобыленко
75
-
Болов
Руслан Болов
66
Запасные
-
Макоев
Залим Макоев
-
Галин
Дмитрий Галин
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Гурфов
Азамат Гурфов
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
-
Панюков
Андрей Панюков