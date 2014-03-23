Нефтехимик
мин
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
40'
90
-
Уридия
Мераби Уридия
75
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Зайцев
Николай Зайцев
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Засеев
Аслан Засеев
25'
90
-
Джалилов
Алишер Джалилов
72
-
Григорян
Роман Григорян
46
-
Платика
Михаил Платика
90
-
Умарбаев
Парвизджон Умарбаев
57
Запасные
-
Косянчук
Роман Косянчук
-
Пискунов
Антон Пискунов
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
-
Мифтяев
Нариман Мифтяев
-
Самигуллин
Ильсур Самигуллин
-
Гультяев
Илья Гультяев
-
Отставнов
Дмитрий Отставнов
Арсенал
мин
-
Филимонов
Александр Филимонов
90
-
Лозенков
Иван Лозенков
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Сухарев
Сергей Сухарев
19
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
90
-
Кашчелан
Младен Кашчелан
90
-
Рыжков
Владислав Рыжков
58'
90
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
38
-
Лепский
Максим Лепский
46
-
Базанов
Алексей Базанов
23'
90
Запасные
-
Кашчелан
Предраг Кашчелан
-
Сергеев
Павел Сергеев
-
Тимохин
Ринат Тимохин
-
Кликин
Максим Кликин
-
Макаренко
Александр Макаренко
-
Маслов
Сергей Маслов