Уфа
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Кичин
Валерий Кичин
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Грачев
Дмитрий Грачев
90
-
Жиляев
Николай Жиляев
63
-
Килин
Антон Килин
45'
78
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Нагибин
Иван Нагибин
90
-
Гаракоев
Сейт-Даут Гаракоев
26'
73
-
Голубов
Дмитрий Голубов
32'
84
Запасные
-
Хаернасов
Булат Хаернасов
-
Леонов
Артем Леонов
-
Василенко
Александр Василенко
-
Валикаев
Артур Валикаев
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
-
Безденежных
Игорь Безденежных
-
Заболотный
Антон Заболотный
Сочи
мин
-
Андреев
Максим Андреев
90
-
Помогаев
Семен Помогаев
62
-
Смуров
Георгий Смуров
65
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
90
-
Идову
Брайан Идову
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Матяш
Станислав Матяш
85
-
Бирюков
Михаил Бирюков
90
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
90
Запасные
-
Сысоев
Виктор Сысоев
-
Есин
Владимир Есин
-
Мельник
Иван Мельник
-
Вихров
Денис Вихров
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
-
Егоров
Сергей Егоров
-
Акимов
Дмитрий Акимов