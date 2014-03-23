Шинник
мин
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Кподо
Эдвард Кподо
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
59
-
Зотов
Александр Зотов
90
-
Щадин
Артем Щадин
90
-
Малоян
Артур Малоян
90
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
Запасные
-
Алещенко
Богдан Алещенко
-
Родионов
Леонид Родионов
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
-
Малышев
Александр Малышев
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Стешин
Евгений Стешин
-
Белоусов
Сергей Белоусов
Енисей
мин
-
Бородин
Сергей Бородин
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Харитонов
Александр Харитонов
66
-
Алиев
Азер Алиев
78
-
Иванов
Егор Иванов
90
-
Чадов
Вячеслав Чадов
90
-
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
90
Запасные
-
Адамс
Лайонел Адамс
-
Масловский
Александр Масловский
-
Полюткин
Антон Полюткин
-
Плотников
Александр Плотников
-
Лебамба
Станислав Лебамба
-
Маляка
Дмитрий Маляка
-
Буш
Лауренциу Буш