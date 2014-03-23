Оренбург
мин
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
21'
89
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Малых
Андрей Малых
90
-
Афонин
Вадим Афонин
90
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Ткачук
Денис Ткачук
68
-
Коронов
Игорь Коронов
22'
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
82
Запасные
-
Чванов
Дмитрий Чванов
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Арзиани
Зураби Арзиани
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
-
Шогенов
Марат Шогенов
-
Саталкин
Никита Саталкин
-
Барсов
Максим Барсов
СКА-Хабаровск
мин
-
Камболов
Заурбек Камболов
53
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Цвейба
Сандро Цвейба
58
-
Трусевич
Максим Трусевич
57
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
90
-
Де Карвалью
Натан Соарес Де Карвалью
19'
90
-
Машуков
Ислам Машуков
68
Запасные
-
Аладашвили
Кахабер Аладашвили
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Киселев
Антон Киселев
-
Байрыев
Азат Байрыев
-
Удалый
Игорь Удалый
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко