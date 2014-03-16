Балтика
мин
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
57'
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Рытов
Михаил Рытов
90
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
83
-
Скавыш
Максим Скавыш
61
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
73
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
-
Алексеев
Алексей Алексеев
-
Запрудских
Виталий Запрудских
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Гацко
Андрей Гацко
-
Минченков
Александр Минченков
Спартак-Нальчик
мин
-
Макоев
Залим Макоев
90
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Джикия
Георгий Джикия
90
-
Киреев
Игорь Киреев
68
-
Зинович
Дмитрий Зинович
90
-
Рябокобыленко
Артур Рябокобыленко
90
-
Шаваев
Алихан Шаваев
90
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
90
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
77
-
Болов
Руслан Болов
59
Запасные
-
Султонов
Мухаммад Султонов
-
Галин
Дмитрий Галин
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Суслов
Кирилл Суслов
-
Чуперка
Валерий Чуперка
-
Бажев
Амир Бажев
-
Панюков
Андрей Панюков