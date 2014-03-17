Нефтехимик
мин
-
Уридия
Мераби Уридия
69
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Махмутов
Руслан Махмутов
21
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Зайцев
Николай Зайцев
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Джалилов
Алишер Джалилов
90
-
Григорян
Роман Григорян
57
-
Платика
Михаил Платика
90
-
Михалев
Илья Михалев
90
Запасные
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Косянчук
Роман Косянчук
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
-
Самигуллин
Ильсур Самигуллин
-
Гультяев
Илья Гультяев
-
Умарбаев
Парвизджон Умарбаев
-
Отставнов
Дмитрий Отставнов
Ротор
мин
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Тен
Петр Тен
90
-
Устинов
Виталий Устинов
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Байрамян
Хорен Байрамян
46
-
Яковлев
Максим Яковлев
79
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
46
-
Рылов
Артур Рылов
62'
90
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
82
Запасные
-
Книга
Денис Книга
-
Меркулов
Михаил Меркулов
-
Гузь
Дмитрий Гузь
-
Пугин
Алексей Пугин
-
Фомин
Семен Фомин
-
Лукьяновс
Иванс Лукьяновс
-
Мязин
Андрей Мязин