Уфа
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Кичин
Валерий Кичин
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Киреев
Андрей Киреев
90
-
Килин
Антон Килин
65'
88
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Валикаев
Артур Валикаев
76
-
Нагибин
Иван Нагибин
13'
90
-
Гаракоев
Сейт-Даут Гаракоев
61
-
Голубов
Дмитрий Голубов
49'
90
Запасные
-
Барановский
Михаил Барановский
-
Василенко
Александр Василенко
-
Грачев
Дмитрий Грачев
-
Жиляев
Николай Жиляев
-
Карлос
Диего Карлос
-
Безденежных
Игорь Безденежных
Арсенал
мин
-
Филимонов
Александр Филимонов
90
-
Лозенков
Иван Лозенков
90
-
Калешин
Игорь Калешин
46
-
Сухарев
Сергей Сухарев
77
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
55'
90
-
Макаренко
Александр Макаренко
46
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
90
-
Рыжков
Владислав Рыжков
43'
90
-
Лепский
Максим Лепский
72
-
Базанов
Алексей Базанов
90
Запасные
-
Кашчелан
Предраг Кашчелан
-
Сергеев
Павел Сергеев
-
Тимохин
Ринат Тимохин
-
Котов
Сергей Котов
-
Шилов
Дмитрий Шилов
-
Кутьин
Александр Кутьин
-
Маслов
Сергей Маслов