Шинник
мин
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Стешин
Евгений Стешин
75
-
Кподо
Эдвард Кподо
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
82
-
Зотов
Александр Зотов
90
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
-
Щадин
Артем Щадин
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
90
Запасные
-
Алещенко
Богдан Алещенко
-
Родионов
Леонид Родионов
-
Малышев
Александр Малышев
-
Ндри
Алли Ндри
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Катынсус
Валерий Катынсус
Сочи
мин
-
Андреев
Максим Андреев
90
-
Помогаев
Семен Помогаев
87
-
Смуров
Георгий Смуров
90
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
90
-
Идову
Брайан Идову
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Матяш
Станислав Матяш
90
-
Бирюков
Михаил Бирюков
55'
90
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
90
Запасные
-
Сысоев
Виктор Сысоев
-
Есин
Владимир Есин
-
Мельник
Иван Мельник
-
Вихров
Денис Вихров
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
-
Егоров
Сергей Егоров
-
Акимов
Дмитрий Акимов