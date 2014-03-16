СКА-Хабаровск
мин
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
46
-
Цвейба
Сандро Цвейба
69
-
Цораев
Давид Цораев
90
-
Дудиев
Аслан Дудиев
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
9'
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
90
-
Де Карвалью
Натан Соарес Де Карвалью
90'
90
-
Машуков
Ислам Машуков
60
Запасные
-
Камболов
Заурбек Камболов
-
Аладашвили
Кахабер Аладашвили
-
Агапов
Александр Агапов
-
Киселев
Антон Киселев
-
Удалый
Игорь Удалый
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Плетин
Василий Плетин
Енисей
мин
-
Бородин
Сергей Бородин
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
70
-
Харитонов
Александр Харитонов
74
-
Иванов
Егор Иванов
85
-
Рашевский
Сергей Рашевский
25'
90
-
Галыш
Виталий Галыш
3'
86
-
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
90
Запасные
-
Адамс
Лайонел Адамс
-
Плотников
Александр Плотников
-
Лебамба
Станислав Лебамба
-
Маляка
Дмитрий Маляка
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
-
Алиев
Азер Алиев
-
Чадов
Вячеслав Чадов