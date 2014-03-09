Спартак-Нальчик
мин
-
Макоев
Залим Макоев
90
-
Султонов
Мухаммад Султонов
56
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Джикия
Георгий Джикия
90
-
Киреев
Игорь Киреев
90
-
Зинович
Дмитрий Зинович
84'
90
-
Рябокобыленко
Артур Рябокобыленко
90
-
Шаваев
Алихан Шаваев
66
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
31'
85
-
Болов
Руслан Болов
58
Запасные
-
Чхапелия
Ника Чхапелия
-
Галин
Дмитрий Галин
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Суслов
Кирилл Суслов
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
-
Бажев
Амир Бажев
-
Панюков
Андрей Панюков
СКА-Хабаровск
мин
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Гогуа
Гогита Гогуа
50
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Славнов
Роман Славнов
72
-
Цораев
Давид Цораев
45'
88
-
Дудиев
Аслан Дудиев
90
-
Машуков
Ислам Машуков
61
-
Никифоров
Владислав Никифоров
90
Запасные
-
Аладашвили
Кахабер Аладашвили
-
Киселев
Антон Киселев
-
Козорез
Антон Козорез
-
Цвейба
Сандро Цвейба
-
Плетин
Василий Плетин
-
Де Карвалью
Натан Соарес Де Карвалью
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко