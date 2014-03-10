Торпедо
мин
-
Князев
Иван Князев
90
-
Конюхов
Евгений Конюхов
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
87
-
Айдов
Дмитрий Айдов
79'
90
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
28'
90
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
-
Власов
Олег Власов
90
-
Свежов
Виктор Свежов
90
-
Шевченко
Игорь Шевченко
90
-
Салугин
Александр Салугин
84
Запасные
-
Савичев
Даниил Савичев
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Будаков
Александр Будаков
-
Багаев
Михаил Багаев
-
Мирзов
Резиуан Мирзов
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
-
Дворнекович
Матия Дворнекович
Нефтехимик
мин
-
Уридия
Мераби Уридия
60
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Зайцев
Николай Зайцев
73'
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
10
-
Григорян
Роман Григорян
53
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Платика
Михаил Платика
90
-
Михалев
Илья Михалев
69
Запасные
-
Чала
Вальтер Чала
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Гультяев
Илья Гультяев
-
Джалилов
Алишер Джалилов
-
Отставнов
Дмитрий Отставнов