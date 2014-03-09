Луч
мин
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
38
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Бендзь
Сергей Бендзь
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Аверьянов
Алексей Аверьянов
71
-
Романович
Анатолий Романович
47'
90
-
Кацаев
Адлан Кацаев
90
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
80
-
Корян
Руслан Корян
86
Запасные
-
Селищев
Денис Селищев
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
-
Штанько
Артем Штанько
-
Пономарев
Владимир Пономарев
-
Клопков
Денис Клопков
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
-
Бураев
Ацамаз Бураев
Балтика
мин
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Рытов
Михаил Рытов
90
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
-
Скавыш
Максим Скавыш
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
52'
84
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
-
Сетов
Илья Сетов
-
Иванов
Дмитрий Иванов
-
Алексеев
Алексей Алексеев
-
Вамбольт
Денис Вамбольт
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Гацко
Андрей Гацко
-
Минченков
Александр Минченков