Енисей
мин
-
Магадиев
Денис Магадиев
35
-
Бородин
Сергей Бородин
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Харитонов
Александр Харитонов
90
-
Иванов
Егор Иванов
81
-
Рашевский
Сергей Рашевский
90
-
Галыш
Виталий Галыш
90
-
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
72
Запасные
-
Адамс
Лайонел Адамс
-
Плотников
Александр Плотников
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
-
Алиев
Азер Алиев
-
Чадов
Вячеслав Чадов
Оренбург
мин
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
76
-
Малых
Андрей Малых
90
-
Афонин
Вадим Афонин
90
-
Ткачук
Денис Ткачук
90
-
Бреев
Сергей Бреев
75
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
71
Запасные
-
Астахов
Виталий Астахов
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
-
Саталкин
Никита Саталкин
-
Коронов
Игорь Коронов
-
Кожанов
Олег Кожанов