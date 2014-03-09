Мордовия
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Божович
Владимир Божович
46
-
Нахушев
Руслан Нахушев
90
-
Перендиа
Милан Перендиа
90
-
Шитов
Игорь Шитов
90
-
Пазин
Андрей Пазин
68
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Иванов
Алексей Иванов
5'
79
-
Бобер
Антон Бобер
90
-
Луценко
Евгений Луценко
90
-
Самодин
Сергей Самодин
9'
90
Запасные
-
Крутов
Игорь Крутов
-
Терентьев
Максим Терентьев
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Будников
Максим Будников
-
Хубутия
Акакий Хубутия
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
-
Ваганов
Сергей Ваганов
Уфа
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Киреев
Андрей Киреев
90
-
Грачев
Дмитрий Грачев
46
-
Кичин
Валерий Кичин
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
-
Жиляев
Николай Жиляев
43
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Гаракоев
Сейт-Даут Гаракоев
13'
46
-
Голубов
Дмитрий Голубов
67'
90
Запасные
-
Барановский
Михаил Барановский
-
Василенко
Александр Василенко
-
Килин
Антон Килин
-
Безденежных
Игорь Безденежных
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
-
Нагибин
Иван Нагибин
-
Валикаев
Артур Валикаев