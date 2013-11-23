Спартак-Нальчик
мин
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Рогочий
Антон Рогочий
90
-
Абазов
Руслан Абазов
90
-
Аверьянов
Алексей Аверьянов
90
-
Чеботару
Евгений Чеботару
90
-
Шаваев
Алихан Шаваев
90
-
Коронов
Игорь Коронов
87
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
64
-
Гошоков
Арсен Гошоков
28'
73
Запасные
-
Галин
Дмитрий Галин
-
Ханиев
Тимур Ханиев
-
Тимошин
Никита Тимошин
-
Суслов
Кирилл Суслов
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго
-
Медведев
Алексей Медведев
Енисей
мин
-
Магадиев
Денис Магадиев
90
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Никитин
Алексей Никитин
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Харитонов
Александр Харитонов
90
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
90
-
Иванов
Егор Иванов
90
-
Буш
Лауренциу Буш
90
-
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
90
Запасные
-
Полюткин
Антон Полюткин
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Марущак
Кирилл Марущак
-
Галыш
Виталий Галыш