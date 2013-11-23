Торпедо
мин
-
Конюхов
Евгений Конюхов
90
-
Айдов
Дмитрий Айдов
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Тараканов
Егор Тараканов
90
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Власов
Олег Власов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
65
-
Шевченко
Игорь Шевченко
90
Запасные
-
Салугин
Александр Салугин
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
Уфа
мин
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
-
Жиляев
Николай Жиляев
80
-
Засеев
Азамат Засеев
73
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Карлос
Диего Карлос
90
-
Заболотный
Антон Заболотный
67
-
Голубов
Дмитрий Голубов
59
Запасные
-
Ахметшин
Тагир Ахметшин
-
Изотов
Дмитрий Изотов
-
Киреев
Андрей Киреев
-
Килин
Антон Килин
-
Нагибин
Иван Нагибин
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
-
Мязин
Андрей Мязин