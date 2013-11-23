Салют
мин
-
Андреев
Максим Андреев
90
-
Дегтев
Денис Дегтев
60
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Афонин
Вадим Афонин
90
-
Михеев
Андрей Михеев
88
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Чадов
Вячеслав Чадов
77
Запасные
-
Шевченко
Максим Шевченко
-
Марков
Александр Марков
-
Телков
Игорь Телков
-
Колесников
Андрей Колесников
-
Семенов
Алексей Семенов
-
Жирный
Иван Жирный
-
Носов
Александр Носов
Нефтехимик
мин
-
Косянчук
Роман Косянчук
57
-
Чала
Вальтер Чала
69
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Смирнов
Михаил Смирнов
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
90
-
Платика
Михаил Платика
90
-
Нуров
Георгий Нуров
86
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
90
Запасные
-
Уридия
Мераби Уридия
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Лосев
Сергей Лосев
-
Старков
Иван Старков
-
Кузяев
Далер Кузяев
-
Умарбаев
Парвизджон Умарбаев