Сочи
мин
-
Федоров
Максим Федоров
40
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Васильев
Андрей Васильев
90
-
Идову
Брайан Идову
90
-
Кулеша
Артем Кулеша
90
-
Сурков
Никита Сурков
84
-
Гиголаев
Роланд Гиголаев
90
-
Егоров
Сергей Егоров
83
-
Матяш
Станислав Матяш
78
-
Маркелов
Иван Маркелов
90
-
Акимов
Дмитрий Акимов
90
Запасные
-
Сысоев
Виктор Сысоев
-
Есин
Владимир Есин
-
Мельник
Иван Мельник
-
Маматюк
Андрей Маматюк
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
Оренбург
мин
-
Астахов
Виталий Астахов
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Малых
Андрей Малых
90
-
Арзиани
Зураби Арзиани
65
-
Иванников
Николай Иванников
86
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Друзин
Алексей Друзин
71'
90
Запасные
-
Садыков
Айзат Садыков
-
Зарипов
Раиль Зарипов
-
Черноусов
Сергей Черноусов
-
Чванов
Дмитрий Чванов
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович