Мордовия
мин
-
Терентьев
Максим Терентьев
82
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Хубутия
Акакий Хубутия
90
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
88
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
90
-
Димидко
Александр Димидко
80
-
Иванов
Алексей Иванов
8'
90
-
Бобер
Антон Бобер
31'
79'
90
-
Луценко
Евгений Луценко
60'
90
Запасные
-
Крутов
Игорь Крутов
-
Строков
Александр Строков
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Ваганов
Сергей Ваганов
-
Суворов
Александр Суворов
-
Гаглоев
Вадим Гаглоев
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
Шинник
мин
-
Малышев
Александр Малышев
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Кподо
Эдвард Кподо
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Померко
Алексей Померко
90'
90
-
Зотов
Александр Зотов
86
-
Белоусов
Сергей Белоусов
71
-
Щадин
Артем Щадин
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
83
-
Малоян
Артур Малоян
28
Запасные
-
Алещенко
Богдан Алещенко
-
Родионов
Леонид Родионов
-
Голбан
Игорь Голбан
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
-
Стешин
Евгений Стешин
-
Деобальд
Павел Деобальд