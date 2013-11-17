Нефтехимик
мин
-
Мирзаев
Даврон Мирзаев
56
-
Самигуллин
Ильсур Самигуллин
90
-
Чала
Вальтер Чала
90
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
66
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
46
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Смирнов
Михаил Смирнов
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
90
-
Умарбаев
Парвизджон Умарбаев
60
Запасные
-
Косянчук
Роман Косянчук
-
Уридия
Мераби Уридия
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
Гультяев
Илья Гультяев
-
Платика
Михаил Платика
-
Кузяев
Далер Кузяев
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
Луч
мин
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
48'
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Клопков
Денис Клопков
46
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Романенко
Владимир Романенко
40
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
67
-
Корян
Руслан Корян
83
Запасные
-
Селищев
Денис Селищев
-
Штанько
Артем Штанько
-
Семочко
Дмитрий Семочко
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
-
Кацаев
Адлан Кацаев
-
Михалев
Илья Михалев
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий