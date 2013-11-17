Уфа
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
44
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
-
Жиляев
Николай Жиляев
54
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Карлос
Диего Карлос
57'
90
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
63
-
Заболотный
Антон Заболотный
67
-
Голубов
Дмитрий Голубов
54'
90
Запасные
-
Барановский
Михаил Барановский
-
Киреев
Андрей Киреев
-
Степанец
Павел Степанец
-
Килин
Антон Килин
-
Нагибин
Иван Нагибин
-
Безденежных
Игорь Безденежных
-
Мязин
Андрей Мязин
Ротор
мин
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
90
-
Устинов
Виталий Устинов
90
-
Байрамян
Хорен Байрамян
70
-
Пугин
Алексей Пугин
67
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
84'
90
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Рылов
Артур Рылов
90
Запасные
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
-
Меркулов
Михаил Меркулов
-
Малыгин
Александр Малыгин
-
Васянович
Андрей Васянович
-
Глушков
Никита Глушков
-
Коротаев
Александр Коротаев
-
Аппаев
Хызыр Аппаев